التغيير: زيارة الكاظمي لطهران مهمة في تخفيف حدة الصراعات الإقليمية والدولية

2020/07/21 | 20:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة التغيير النيابية اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مهمة في تخفيف حدة الصراعات الإقليمية والدولية.

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