حركات التحرر الوطني والمقاومة في العالم العربي .. التاريخ والحقائق .. النجاحات والاخفاقات ...!!! الجزء الاول - زياد عبد الفتاح الاسدي

2020/07/21 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي تعرض المشرق العربي والمنطقة العربية عموماً منذ نهاية الحرب العالمية الاولى وانهيار الاحتلال العثماني الظلامي لاجزاء كبيرة من المنطقة الى توسع وتمدد وهيمنة شاملة للامبريالية الغربية بقيادة بريطانيا وفرنسا ..



حيث رافق ذلك كما نعلم تقسيم عشوائي مُدمر للمشرق العربي ومغربه , إضافة لانشاء مجموعة من المشيخات العشائرية الهزيلة في منطقة الخليج ..



لتتسلم الادارات الامريكية المُتلاحقة في الولايات المُتحدة قي ......





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