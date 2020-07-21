2020/07/21 | 20:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد بالوثيقة : وزارة الصحة تمنح منتسبيها كافة قدما لمدة ستة اشهر .

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