الخامئني للكاظمي: وجود الاميركيين يؤدي الى التوتر ونتوقع من العراق طردهم

2020/07/21 | 20:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران، علي الخامئني ، اليوم الثلاثاء، ان وجود الاميركيين يؤدي الى التوتر ونتوقع من العراق طردهم.وقال الخامنئي خلال لقاءه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، “ايران تتوقع بأن تتم متابعة قرار الحكومة والشعب ونتوقع من العراقيين إدراك ان وجود أمريكا يؤدي للفساد والدمار”، مبينا ان “وجود الاميركيين يؤدي …

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