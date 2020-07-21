خلال يوم واحد.. النجف تعلن 283 إصابة جديدة بكورونا من اصل 497 عينة فحص  

2020/07/21 | 20:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، الثلاثاء، تفاصيل الإصابات الـ 283 المسجلة اليوم بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، وتوزيعها الجغرافي.وذكرت الدائرة في بيان، أن “مختبراتها اجرت 497 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR وتبين من خلال الفحوصات وجود 283 حالة حاملة لفيروس كورونا”.وأضاف البيان، أن “توزيع الحالات […]

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