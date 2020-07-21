“مكافأة رئاسية” لمنتسبي وزارة الصحة: هذه الفئات غير مشمولة!

2020/07/21 | 20:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت وزارة الصحة، منح منتسبيها كافة قدما 6 أشهر، وذلك على خلفية كتاب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية إلى الوزارة.وبحسب وثيقة اطلعت عليها “يس عراق”، فإنه “يستثنى من الامر الوزراي، المتمتعين بالاجازات الطويلة والدراسية والامومة.

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