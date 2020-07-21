شاهد.. ما هي ابعاد زيارة الكاظمي لطهران؟

2020/07/21 | 20:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له.وقد اجرى الكاظمي مباحثات مع الرئيس حسن روحاني حول ا...

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