صحة النجف توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ283 المسجلة اليوم بكورونا

2020/07/21 | 20:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _النجف أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، الثلاثاء، تفاصيل الإصابات الـ 283 المسجلة اليوم بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، وتوزيعها الجغرافي.وذكرت الدائرة في بيان، أن "مختبراتها اجرت 497 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR وتبين من خلال الفحوصات وجود 283 حالة حاملة لفيروس كورونا".وأضاف البيان، أن "توزيع الحالات المصابة في مناطق النجف كالآتي: القطاع الشمالي سجل 15 اصابة في الحي العسكري، حي النصر 13، حي المكرمة 9، حي الميلاد 9، حي السلام 8، حي الجمعية 8، حي الوفاء 8، حي النداء 7، حي المهندسين 6، حي الرحمة 5، حي الجامعة 5، حي الجزيرة 4، قرية الغدير 4، مركز النجف 4، دور الهندية 4، حي الاطباء 3، حي الغري 2".وتابع: "حي ابو طالب سجل اصابتين، الحولي 2، حي الشهداء 1، حي الرسالة 1، الحيدرية 1"، مشيرا الى ان "اصابات القطاع الجنوبي كانت في حي المعلمين 10، حي القادسية 8، حي الانصار 7، حي العدالة 6، الجديدة الرابعة 5، حي الامير 5، حي الكرامة 4، الجديدة الثالثة 4، حي الشرطة 4، حي القدس 4، شارع المدينة 4، حي الزهراء 3، حي السعد 3، الرضوية 2، حي العلماء 2، خان المخضر 1، حي الثورة 1، حي الفرات 1، حي السواق 1، حي الحسين 1، حي الحنانة 1".ولفت، إلى ان "اصابات قطاع الكوفة كانت: في مركز الكوفة 12، حي ميسان 11، حي ميثم التمار 6، حي كندة 4، البراكية 4، السهلة 3، شارع المعمل 3، البو حداري 2، حي المتنبي 2، علوة الفحل2، السراي 2، الجديدة 2، شارع المطار 1، ال عيسى 1، الصوب الصغير 1"، موضحاً ان "اصابات قطاع العباسية كالآتي: في العباسية 11، وقطاع المناذرة ، في المناذرة 7، وقطاع المشخاب 11، ومن بين الاصابات اعلاه (4) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف".وبخصوص حالات الشفاء والوفيات، اوضحت الدائرة، أن "حالات الشفاء المسجلة كانت 249 والوفيات 3"، مؤكدة أن "الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف أصبح كالآتي: مجموع الاصابات 5163، مجموع حالات الشفاء 3264، مجموع الوفيات 99، مجموع الراقدين 1800، ومجموع الاصابات بين المنتسبين 464".

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