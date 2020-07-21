نائب : الاتفاق مع وزير التربية على تحدد ثلاثة أدوار لامتحانات السادس الاعدادي

2020/07/21 | 20:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلن تحالف الفتح، الثلاثاء، الاتفاق مع وزير التربية على تحديد امتحانات السادس الاعدادي ب3 ادوار ويكون الامتحان مناطقي موقعي ضمن الاقضية لضمان سلامة الطلبة ومنع الاختلاط.وقال النائب عن الفتح عبد الامير المياحي، أن اجتماعا عقد جمع وزير التربية ولجنة التربية والتعليم النيابية وعدد من النواب”.واضاف انه “بعد قرار تأجيل الامتحانات الى الاول من ايلول تم الاتفاق على عدد من النقاط ضمن الامتحانات لضمان حقوق الطلبة”، مشيرا الى ان “من بينها تحديد امتحانات السادس الاعدادي ب3 ادوار وان لايكون هناك اكثر من 10 طلاب في القاعة الامتحانية الواحدة لضمان التباعد الاجتماعي”.واوضح المياحي ان “الاتفاق جرى ان يكون الامتحان موقعي مناطقي ضمن الاقضية لمنع المخالطة في ظل انتشار جائحة كورونا “.

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