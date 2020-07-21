ركود الاقتصاد العالمي…النساء اكثر تضرراً من الرجال وخبراء يؤكدون: عودة النشاط يستغرق وقتاً طويلاً !

2020/07/21 | 20:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة افصح صندوق النقد الدولي، في تقرير له عن ان الركود الاقتصادي الناجم بشكل طبيعي عن تفشي جائحة كورونا في العالم أدى الى اضرار كبيرة بالنساء اكثر من الرجال، مشيرا الى انه من المحتمل ان يفسد سنوات من التقدمم إذا لم يكثف المشرعون جهودهم لتحسين ظروف النساء.وقال اقتصاديون في صندوق النقد […]

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