الصين تختبر لقاحا ضد كورونا

2020/07/21 | 20:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..شارك أكثر من 500 متطوع في المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية، على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، صيني هجين يقوم على أساس “ناقل الفيروس”.ووفقا للدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية The Lancet، هذا “اللقاح (الهجين) يعتمد في أساسه على ناقل الفيروس Ad5-nCoV وهو آمن، ويؤدي إلى استجابة مناعية كبيرة لدى معظم […]

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