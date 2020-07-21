نائب عن نينوى يتهم مدير صحة المحافظة بفشله في ادارة ازمة كورونا

2020/07/21 | 20:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اتهم النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبراني، الثلاثاء، مدير صحة نينوى بفشله في ادارة ازمة كورونا رغم ان الاصابات فيها الاقل ولا تتعدى اصابع اليد، مبينا ووجود نقص كبير بالمستلزمات الطبية فساد كبير في اغلب العقود المبرمة.وقال دوبراني ل/المعلومة/ انه “لدي اطلاع كامل وتواصل تام مع خلية الازمة في محافظة نينوى برئاسة صحة […]

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