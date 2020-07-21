تسجيل 13 وفاة بكورونا في اقليم كوردستان

2020/07/21 | 20:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اصابات كورونا نسبيا في اقليم كوردستان خلال الفترة الاخيرة

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