متحف في احدى مدن جنوب العراق..يصارع الإهمال للحفاظ على الحضارة ويلامس مخيلة الزائرين عبر التاريخ !

2020/07/21 | 20:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد متحف يعد ثان اكبر المتاحف في العراق واقدمها، واجه ماواجه من الإهمال والاقفال لسنوات رغم مايحتويه من ارث حضاري كبير زاخر بمختلف الدلالات التاريخية عبر سنوات بلاد الرافدين، لامسته ايادي الخير فابصر النور من جديد ليكون قبلة للزائرين من الداخل والخارج الذين يشهدون لروعته وملامسته لمخيلتهم وتصوراتهم عن تاريخ هذه البلاد […]

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