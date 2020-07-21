مؤسس أمازون يربح 13 مليار دولار في يوم واحد

2020/07/21 | 20:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ربح أغنى رجل في العالم، الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس ورئيس شركة “أمازون”، خلال جلسة تداولات أمس الاثنين 13 مليار دولار.

وبحسب وكالة “بلومبرج”، تضخمت ثروة بيزوس وأصبحت تزيد عن 189 مليار دولار.

كانت القفزة نتيجة ارتفاع سهم الشركة بنسبة 7.9% في بورصات أمس، بسبب تحليلات أشار الخبراء الذين أدلوا بها في اليومين الماضيين إلى أن التسوق عبر الإنترنت سيستمر بنموه مع استمرار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة إن النمو الذي حققه سعر سهم أمازون، هو الأكبر منذ 2018 وحتى الآن، وازدادت التوقعات حول حصول جيف بيزوس على لقب “التريليونير” بحلول عام 2026.

وارتفع صافي ثروة بيزوس بمعدل 34٪ خلال السنوات الخمس الماضية، كما أنها مقارنة بالعام الماضي زادت بما يزيد عن 28 مليار دولار.

وحققت أمازون معدل نمو قويا في مبيعاتها بفضل ازدهار التجارة عبر الإنترنت وسجلت مبيعاتها قفزة وصلت إلى 26% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى 75.5 مليار دولار.

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