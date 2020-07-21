الصينية Vivo تعلن عن أحدث منافس لهواتف هواوي

2020/07/21 | 21:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قررت شركة Vivo الصينية تحدي هواوي بهاتف جديد، سعره منافس، ومزود بمواصفات ممتازة.ويأتي هاتف iQOO U1 بعدة نماذج جميعها مزودة بهياكل مقاومة للماء والغبار، ومحمية بزجاج ضد الصدمات والخدوش، مزودة بشاشات LCD بمفاس 6.5 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، وبتردد 120 هيرتزا.ويضمن أداءها السريع والممتاز معالجات ثمانية النوى من نوع Snapdragon […]

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