الأعرجي يبحث مع وزير الاستخبارات الإيراني تطوير العلاقات بين البلدين

2020/07/21 | 21:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الاستخبارات الإيراني علوي تطوير العلاقات بين البلدين، فيما أكد الجانبان على الاستمرار بمحاربة عصابات داعش الإرهابية.‬

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