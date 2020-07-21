فيروس كورونا يصيب رياضياً جديداً في العراق

2020/07/21 | 21:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، اصابة مدرب فريق العمارة، كرار صلاح.وقال امين سر الاتحاد خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “مدرب نادي العمارة والمدرسة التخصصية في محافظة ميسان، كرار صلاح، اجرى فحوصات سريرية بعدما ظهرت عليه اعراض الاصابة بفيروس كورونا”.واضاف ان “نتائج الفحوصات اثبتت اصابة صلاح بفيروس كورونا، وهو الان […]

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