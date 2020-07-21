2020/07/21 | 21:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب (٢٦) سيارة مخالفة في كمرك بوابة البصرة .وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تمكنت السلطة الكمركية في كمرك محطة بوابة البصرة، بالتعاون مع هيئة النزاهه من ضبط سبع حاويات تحتوي بداخلها (٢٦) سيارة دون الموديل المسموح باستيراده مخفيه في محاولة لتهريبها خلاف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة تهريب (٢٦) سيارة في كمرك بوابة البصرة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة تهريب (٢٦) سيارة في كمرك بوابة البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة تهريب (٢٦) سيارة في كمرك بوابة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).