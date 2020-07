" Extraction " الأكثر مشاهدة على نتفليكس على الإطلاق

2020/07/21 | 21:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة يبدو أن كريس همسوورث استطاع أن يطيح بالكل، ويتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة بفيلمه Extraction.وقالت الشركة في تقرير الأرباح للربع الثاني بأن فيلم Extraction هو أكثر الأعمال الأصلية مشاهدة على نتفليكس على الإطلاق.وقد تغلب الفيلم على أعمال مثل Bird Box الذي لعبت بطولته ساندرا بولوك والذي عُرض في العام 2018 إذ تابعه 89 مليون حساب، وقد حقق Extraction مشاهدات وصلت إلى 99 مليون حساب في الشهر الأول من صدوره.كما تجاوز فيلم كريس همسوورث الأعمال الأصلية التي شهدت نسب مشاهدة عالية على نتفليكس مثل The Witcher الذي وصلت نسبة مشاهدته إلى 76 مليون حساب، بينما حقق Tiger King نحو 64 مليون مشاهدة، ومسلسل Too Hot To Handle الذي يشكل منافساً للفيلم وقد تابعه 51 مليون حساب على نتفليكس.كما أشارت نتفليكس إلى شعبية المسلسل الكوميدي Never Have I Ever و Space Force الذين حققا نسب مشاهدة متساوية بحدود الأربعين مليون حساب.وتعتبر نتفليكس أن دقيقتين فقط كفيلة لاعتبار أن الحساب قد شاهد العمل، أي أنه يمكن للمشاهد أن يرى بداية العمل فقط ليكون من ضمن حسابات المنصة مشاهداً للفيلم.وكان كريس قد شكر في شهر مايو الماضي المشاهدين الذين أوصلوا فيلمه لأن يتصدر المرتبة الأولى على المنصة، كما وجه شكره لنتفليكس والمخرج سام هارغرايف وكاتب العمل جو روسو، وقد توقعت نتفليكس بأن يكون Extraction واحد من أهم الأفلام على منصتها.

