الاردن تدعم العراق بـ

2020/07/21 | 21:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، دعم الاردن للعراق بـ 16 طناً من المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان، ان" سفارة جمهوريّة العراق في الأردن تُشرِف على إرسال خمس شاحنات مُحمّلة بـ(16) طناً من المُستلزَمات الطبّية مُقدّمة من قبل المملكة الأردنيّة الهاشميّة لدعم جُهُود الكوادر الطبّية العراقيّة في مُواجَهة فايروس كورونا المستجد".

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