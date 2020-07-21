حقوق الأنسان في البصرة تحذر من كارثة تضاف إلى كورونا بالمحافظة

2020/07/21 | 21:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة العراقية بتوفير أكياس نقل الدم تجنبا لوقوع كارثة تضاف إلى وباء كوفيد ١٩ في المحافظة وقال مكتب المفوضية بالبصرة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “يطالب وزارة الصحة العراقية، بتوفير أكياس نقل الدم تجنبا لوقوع كارثة تضاف إلى وباء كوفيد ١٩ وخصوصا مرضى …

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