الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية” الصفرة” في ديالى

2020/07/21 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف الحشد الشعبي ، الثلاثاء، عن نتائج العملية العسكرية في منطقة الصفرة شمال ديالى.وقال القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عملية تعقب خلايا داعش ارهابي في منطقة الصفرة في اطراف ناحية العظيم في اقصى شمال ديالى انتهت بعد تحقيق كل الاهداف المرسومة لها لافتا الى ان مفارز قتالية […]

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