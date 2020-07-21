نحو عالم متعدد الاقطاب - جاسم ألصفار

2020/07/21 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار نحو عالم متعدد الأقطابد.



جاسم الصفار21/07/2020كثيرة ومختلفة هي التكهنات حول نظام العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي في المستقبل.



ولكن ما يتفق عليه معظم الخبراء والمحللين السياسيين، أن العودة إلى نفس النظام العالمي الذي كان سائدا قبل بداية هذا العام أصبح مستحيلا لأسباب موضوعية.



ومع انه من المرجح أن تبقى بعض العناصر الأساسية من النظام العالمي الذي مازال قائما، ولكن الحفاظ على النظام بأكم ......





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