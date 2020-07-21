الإصابات اعلى من الشفاء..اقليم كردستان يعلن الموقف اليومي لجائحة كورونا

2020/07/21 | 21:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاقليم.وذكرت الوزارة في بيان تم تسجيل 252 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفة انها سجلت ايضا 13 حالة وفاة نتيجة الفيروس و122 حالة شفاء من كورونا.وجاء الموقف الوبائي في إقليم كردستان […]

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