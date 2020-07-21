2020/07/21 | 21:17 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | خامنئي للكاظمي: الأميركيون لا يكترثون للشخص الذي يستلم رئاسة وزراء العراق بل يسعون لتشكيل حكومة شبيهة بحكومة بول بريمر عام 2003

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