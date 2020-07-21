2020/07/21 | 21:17 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | خامنئي للكاظمي: أميركا عدوّ بالمعنى الحقيقي للكلمة وهي لا ترضى بعراق مستقلّ وقويّ يمتلك حكومة حائزة على آراء الأكثريّة

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