2020/07/21 | 21:17 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | خامنئي للكاظمي: إيران تعارض كلّ ما يؤدّي إلى إضعاف الحكومة العراقيّة ولم تنوِ أبداً ولن تنوي التدخّل في شؤون العراق

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