بالصور … الحشد الشعبي يجهز مدينة الامامين الكاظمين (ع) بقناني الاوكسجين

2020/07/21 | 21:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد جهزت مديرية المعدات الفنية في هيئة الحشد الشعبي مدينة الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) الطبية بقناني الاوكسجين بالإحتياج المطلوب من خلال منظومات “قادة النصر” الخاصة بإنتاج الاوكسجين.

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