الكاظمي: الدماء العراقية والإيرانية إمتزجت بمعركة مكافحة الإرهاب

2020/07/21 | 21:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن دماء الشعبين العراقي والإيراني إمتزجت بمعركة مكافحة الإرهاب، مثنيا على إرشادات ونصائح قائد الثورة الإسلامية...

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