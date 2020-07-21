اغتيال مدني وسط ابي صيدا شرقي ديالى

2020/07/21 | 21:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ديالى افاد مصدر أمني، الثلاثاء، باغتيال مدنيا بهجوم مسلح في ناحية ابي صيدا شرقي ديالى.وقال المصدر، ان"مسلحين مجهولين اطلقوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني في الحي العسكري التابع لناحية ابي صيدا شرقي ديالى، ما اسفر عن مقتله في الحال".واضاف، ان"المسلحين هربوا الى جهة مجهولة، فيما قامت القوات الامنية بتطويق مكان الحادث والشروع بالبحث عن الجناة".

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