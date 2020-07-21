النقل تبحث خطط تفعيل النقل الداخلي في محافظة نينوى

2020/07/21 | 21:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادبحثت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، اليوم الثلاثاء، خطط تفعيل النقل الداخلي في محافظة نينوى ضمن خططها التشغيلية لاعادة تفعيل خطوط النقل الداخلي في المحافظات.وبين مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين انسجاماً مع رؤية وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي "بضرورة تفعيل النقل الداخلي وفق خطط عمل مدروسة تسهم بتقديم خدمة حقيقية للمواطنين الكرام في مدينة الموصل تم ارسال وفد برئاسة مدير قسم النقل الداخلي السيد خضر جاسم ومدير فرع الموصل ومدير فرع صلاح الدين للالتقاء بالنائب عن محافظ الموصل السيدة منى العبيدي و معاون محافظ نينوى السيد عبد القادر لبحث وتطبيق خطط الشركة الخاصة بتفعيل النقل وخدمة المواطنين في محافظة نينوى".من جانبه بين مدير قسم النقل الداخلي خضر جاسم ان "القاء كان ناجح وانتج عن رؤية واضحة لتطبيق خطط الشركة التي تهدف الى خدمة جميع شرائح المجتمع في محافظة نينوى بما فيها طلبة المدارس والجامعات ومرتادي الاماكن الحيوية والتراثية السياحية".هذا ويذكر ان الشركة العامة لنقل المسافرين وفرت اكثر من (٥٠) باص مجهزة بشكل كامل تتواجد الان في محافظة نينوى لخدمة المواطنين إلا انها متوقفه منذ بداية انتشار جائحة كورونا التزاما بتوجيهات الجهات المعنية.

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