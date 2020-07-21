مسلحون يغتالون مدنياً وإصابة جنديين بهجوم في ديالى

2020/07/21 | 21:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدران محلي وأمني يوم الثلاثاء باغتيال مدني على يد مسلحين مجهولين، فيما أصيب جنديان بهجوم لداعش في محافظة ديالى.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهلين أطلقوا النار على مدني أمام منزله في منطقة الحي العسكري وسط مركز ناحية أبي صيدا (30 كلم شمال شرق بعقوبة)، ما أدى لمقتله".

وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار، فيما نقلت قوة أمنية الجثة إلى الطب العدلي وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

وتسود ناحية ابي صيدا نزاعات عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، تسببت بنزوح عشرات الأسر ومصرع وجرح مئات المدنيين.

كما أن الناحية عرضة لهجمات يشنها مسلحو داعش بين فترة وأخرى، إذ تضم المنطقة بساتين وعرة يتخذ منها مسلحو التنظيم ملاذات لشن هجمات في الجوار.

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر أمني بإصابة جنديين اثنين بجروح جراء إطلاق نار من قبل عناصر داعش في اطراف قضاء خانقين الواقع على بعد 105 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "عناصر من داعش هاجمت نفطة مرابطة للجيش في قرية شيريك شمالي خانقين، ما تسبب باصابة جنديين بجروح متفاوتة"، مبينا أن مسلحي التنظيم لاذوا بالفرار بعد رد قوات الجيش على المهاجمين.

وأضاف المصدر أن "تعزيزات أمنية وصلت الى مكان الحادث تحسبا لاي تعرض اوهجوم محتمل".

وتشهد خانقين ارتفاعا واضحا في معدلات الخروقات الامنية التي باتت شبه يومية منذ انسحاب قوات البيشمركة من المنطقة عام 2017.

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