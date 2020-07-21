تصريح لمسؤول بالصحة يكشف عن وجود اعداد كبيرة من المصابين بكورونا لم يخضعوا لفحوصات

2020/07/21 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

توقع مدير الصحة العامة، عبد الامير الحلفي، اليوم الثلاثاء، وجود اعداد كبيرة من المصابين بفيرو...





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