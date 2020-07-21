مكتب السيستاني يحدد غرة شهر ذي الحجة

2020/07/21 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مكتبُ سماحة السيد السيستاني ( دام ظلّه ) في النجف الأشرف أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق ( ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٠ م ) هو غرة شهر ذي الحجة الحرام لعام ١٤٤١ للهجرة ، و نسألكم الدعاء ...

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بغداد اليوم- بغداد

توقع مدير الصحة العامة، عبد الامير الحلفي، اليوم الثلاثاء، وجود اعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا، لم يخضعوا للفحص بعد، مشيرا الى انهم موجودون بين المجتمع.

وقال الحلفي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "عدم تطبيق ال

بغداد اليوم - بغداد

منحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، منتسبيها كافة قدما لمدة ستة اشهر.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة تضمنت امرا وزاريا بقضي بمنح منتسبي وزارة الصحة كافة قدما لمدة ستة اشهر، ماعدا المتمتعين بالاجازات الطويلة ( الدراسية_ الامومة)

بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة التربية، الثلاثاء، 21 تموز، 2020، جدولا جديدا لامتحانات طلبة السادس الاعدادي بعد تأجيلها إلى مطلع ايلول المقبل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جدول الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي بفروعه ا

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