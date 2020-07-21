المفوضية توجه نداءً عاجلاً من البصرة: وفروا أكياس الدم قبل

2020/07/21 | 21:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجه مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، الثلاثاء، نداء عاجل الى وزارة الصحة لتوفير أكياس نقل الدم تجنبا لوقوع "كارثة".وذكر مدير المكتب مهدي التميمي في بيان، ان "مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة يطالب وزارة الصحة العراقية بتوفير أكياس نقل الدم تجنبا لوقوع كارثة تضاف إلى وباء كوفيد ١٩ وخصوصا مرضى امراض الدم ومنهم مرضى الثلاسيميا والامراض والحوادث الاخرى".ودعا التميمي الى "ايلاء الموضوع الأهمية الكبرى".

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