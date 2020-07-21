2020/07/21 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضواء على دراما 2020 الدراما اللبنانية السورية الساخنة في أولاد أدم بغداد – حمدي العطار تقدم الدراما اللبنانية السورية المشتركة مسلسلات أفضل مما يقدم كلا منهما منفصلا، وتوجت الدراما المشتركة والتعاون المثمر بين كاتب المسلسل (اولاد أدم) السوري رامي كوسي مع المخرج الليث حجو في تقديم دراما ساخنة جدا، تناقش مجموعة محاور، يعتقد المشاهد بأنها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدراما اللبنانية السورية الساخنة في أولاد أدم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدراما اللبنانية السورية الساخنة في أولاد أدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).