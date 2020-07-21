2020/07/21 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخيول تحكي التجارب في منحوتات رغد عبد الرزاق عبد الواحد طفلة في الرابعة ترسم أشجار النخيل بالطباشير على أرضية مرآب باريس – غابرييل ميتز تحب نبلها وفخرها وأناقتها.كما ترى النحاتة العراقية رغد عبد الرزاق عبد الواحد الحصان في البرية المحب للحرية.تبدو منحوتاتها غيرمروضة ولهذا السبب يتحدثون لغة واضحة.الكلمات التي تأتي محتوياتها من […]

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