2020/07/21 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أديداس تقدّم عرضاً لتجهيز قمصان أسود الرافدين مقابل مليون دولار خلاف محتدم على بنود النظام الداخلي للإتحاد العراقي بغداد- الزمان اعلنت شركة اديداس للتجهيزات الرياضية عن تقديمها عرضاً للاتحاد العراقي لكرة القدم بقيمة مليون دولار امريكي.وقال مدير مبيعات الشركة الالمانية في العراق، علي كردس في بيان تلقته السومرية نيوز، ان “اديداس بعثت بريداً للهيئة […]

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