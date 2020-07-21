حريق كبير يلتهم مساحات شاسعة من مزروعات سنجار

2020/07/21 | 21:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مدير ناحية سنوني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، الثلاثاء، بنشوب حرائق كبيرة التهم مساحات زراعية.وقال خديدا جوقي مدير الناحية، ان "حريقا اندلع منذ يوم امس الاثنين بجبل سنجار، ولهيب النيران امتد ومازال يرتفع من الجبل" . واضاف "ان الحكومة المحلية في القضاء لا تستطيع اخماد الحرائق بسبب وعورة المنطقة وصعوبة الوصول الى مكانها لاخمادها فضلا عن قلة الامكانيات"، مبينا "ان مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية والغابات اتلفت بسب الحريق". وطالب مدير ناحية سنوني؛ الحكومة الاتحادية، بالمساعدة في اطفاء الحريق.وتتكرر حوادث الحرائق في تلك المنطقة في كل صيف مع اشتداد الحرارة.ونشب حريق في حزيران من العام الماضي في أراضٍ زراعية في ناحية سنوني، وفي تموز من العام نفسه اندلعت حرائق كبيرة في اراضٍ زراعيةٍ في قضاء سنجار تُقدر بـ10 آلاف دونم.

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