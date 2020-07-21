2020/07/21 | 21:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة فازت قائمة الوحدة الوطنية لانتخابات مجلس الشعب السوري في دورته الثالثة لعام 2020.وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سوريا القاضي سامر زمريق، اليوم الثلاثاء، أسماء الناجحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.وتضم قائمة الوحدة الوطنية 183 مرشحا بينهم 166 من حزب البعث و17 من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المتحالفة مع البعث، بينما بلغ عدد المرشحين المستقلين الذين نجحوا في الانتخابات 67 مرشحا عن جميع المحافظات، من إجمالي 250 مقعدا.وجرت الانتخابات يوم الأحد الماضي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية بينما منعت قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها شرق سوريا إجراء الانتخابات، كما منعت المعارضة أيضا إجراء الانتخابات في المناطق التي تسيطر عليها في محافظات إدلب وريف حلب الرقة والحسكة.

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