مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

2020/07/21 | 21:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حسم مهاجم فريق باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم “ليغ1″، كيليان مبابي، موقفه من البقاء في صفوف الفريق الباريسي، خلال منافسات الموسم الجديد (2020-2021).وكتب مبابي “تغريدة” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” احتفالا بالقميص الجديد لفريقه: “فخور بأن أكون جزءا من هذا الفصل الجديد في تاريخ النادي خلال […]

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