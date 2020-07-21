البيت الأبيض: أخباراً سارة سيعلنها ترامب عن كورونا

2020/07/21 | 21:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستأنف الإفادات الصحفية التي اعتاد تقديمها بشأن فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الرئيس “سيعلن الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات”.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت ألأبيض، كايلي ماكناني، إن دونالد ترامب سيركز عندما يستأنف الإفادات الصحفية عن فيروس كورونا، الثلاثاء، على إنجازاته والتطورات الإيجابية المتعلقة بالعلاج …

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