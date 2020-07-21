صحة الكرخ تعلن وفاة ثلاثة من الكفاءات الطبية بكورونا ما خلف ثغرة

2020/07/21 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت مديرية صحة الكرخ بوفاة ثلاثة من الكفاءات الطبية جراء إصاباتهم بفيروس كورونا ما خلف ثغرة في الطب بالبلاد يصعب سدها.وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء إن “دائرة صحة الكرخ فقدت في الايام الثلاثة الماضية ثلاثة من ألمع وأنبل منتسبيها بعد صراع مع مرض كورونا”.وأوضح […]

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