2020/07/21 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح نحن أيضا مثلك تماما عاتبون علينا أيها العزيز على قلوبنا وعقولنا " عبد اللطيف اللعبي " لان الملايين منا لا يملكون جواز سفر باسم بلادهم يمكنهم من العودة للوطن فقد أرسل لي احد الأصدقاء مقطع فيديو لإحدى مقابلاتك المتلفزة انك عاتب لأنك تقدمت بطلب للحصول على جواز السفر الفلسطيني ولم يستجب إليك أحد في فلسطين وأنت المسكون بفلسطين كما أنت مسكون بكل قضايا المضطهدين والمظلومين في العالم كما أشرت وقلت في تلك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة مهربة إلى عبد اللطيف اللعبي - عدنان الصباح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة مهربة إلى عبد اللطيف اللعبي - عدنان الصباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).