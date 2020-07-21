شمخاني: التواجد الأميركي السبب الأساس في زعزعة الأمن بالمنطقة والعراق

2020/07/21 | 21:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني في طهران اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وبحث معه حول احدث التطورات السي...

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