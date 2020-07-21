على بعد أمتار من موقع اختطاف الألمانية.. العثور على جثة شاب ببغداد

2020/07/21 | 21:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عثرت السلطات الأمنية في بغداد، مساء الثلاثاء، على جثة شاب عشريني وسط العاصمة.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أن الجثة مجهولة الهوية، تعود لشاب في مقتبل العشرينيات، كانت مرمية ضمن شارع ابو نؤاس.

وبين أن الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين بمناطق متفرقة من الجسم.

يأتي ذلك بعد يوم من اختطاف مواطنة المانية تعمل في مجال الثقافة والفنون بالعراق، على يد مجهولين قرب مكان الحادث في شارع ابو نؤاس وسط العاصمة بغداد.

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