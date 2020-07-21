إغلاق مستشفى لعلاج مرضى كورونا في النجف

2020/07/21 | 22:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأغلقت دائرة صحة النجف الأشرف، مستشفى مخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا في المحافظة.وذكر مصدر في الدائرة، ان "إغلاق مستشفى الأمل في النجف بسب نقص الأوكسجين الطبي لعلاج المرضى".وأضاف "تم توزيع المرضى بين مستشفى الصدر ومرقد شهيد المحراب في المدينة".

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