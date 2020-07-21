2020/07/21 | 22:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل أعلن وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد اليوم الثلاثاء، الإبقاء على حظر حركة المرور مع المحافظات العراقية.وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة إنه سيتم اتخاذ اجراءات جديدة بما يخص النقاط الحدودية، حيث سيتم السماح للشاحنات وسيارات الحمل بالدخول والخروج عبر النقاط الحدودية وسيتم الاعلان عن هذه الاجراءات بعد الأول من آب المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تعلن الإبقاء على حظر حركة المرور مع المحافظات العراقية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تعلن الإبقاء على حظر حركة المرور مع المحافظات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).