مانشستر سيتي يعزز وصافته للبريميرليج بفوز عريض على واتفورد

2020/07/21 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتسح مانشستر سيتي خصمه واتفورد، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وكان رحيم ستيرلينج قد سجل الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 31.وفي الدقيقة 40 عاد ستيرلينج من جديد لهز شباك أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني.وتمكن فيل فودين من […]

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